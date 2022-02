Yodelice, personnage atypique

Qui est Yodelice ?

“C’est un alter-ego que j’ai créé qui me permet d’être moi-même. Pour aller devant les gens avec des chansons très personnelles, il fallait que je lui donne des traits et des couleurs afin qu’il soit en accord avec lui-même et égal à lui-même.”

Avec cet alter-ego, avez-vous pu mieux travailler ?

“Non, cet alter-ego m’a permis de pousser les limites de mon inspiration. Une première vague de chansons a inspiré le personnage et, ensuite, le personnage a inspiré lui-même tout un univers. Sans Yodelice, il n’y a pas d’album”.

Quelles sortes de sonorités retrouve t-on sur l’album ?

“Des sonorités extrêmement organiques. C’est un album épuré et acoustique. Je voulais capter des moments d’émotion, de vérité. Il a été enregistré en live, sans machine”.

Sur scène, a t-on le même son ?

“Non, parce que sur scène, une guitare acoustique a besoin d’être amplifiée. On donne donc une version très expérimentale du disque. Je ne suis pas friant de concerts qui soient la reproduction exacte de l’album.



