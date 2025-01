Près de Rouen. Une alerte déclenchée pour un incendie sur un site Seveso seuil haut

Le site de Lat Nitrogen à Grand-Quevilly, classé Seveso seuil haut, a déclenché son plan d'opération interne et sa sirène d'alerte, mercredi 8 janvier dans l'après-midi. En cause, un incendie qui s'est déclaré au niveau d'une unité de production d'ammoniac, prévient l'industriel sur le site Allo industrie. "La soupape de sécurité a fonctionné, ce qui engendre une nuisance sonore sans impact et sans gravité", est-il précisé. Aucun blessé n'est à déplorer.

L'unité est donc désormais à l'arrêt et la décompression a entraîné les bruits importants qui pouvaient faire penser à des explosions.

L'unité reste à l'arrêt

La cellule de crise a été déclenchée, ce qui a permis de maîtriser l'incident en une dizaine de minutes.

La préfecture de Seine-Maritime confirme que les systèmes de sécurité ont bien fonctionné. "L'unité ne redémarrera qu'à la suite de l'identification de l'origine du dysfonctionnement et de contrôles de sécurité", précisent les services de l'Etat.

Récemment au mois d'octobre, Lat Nitrogen s'est prêté au jeu d'un vaste exercice d'urgence, qui a impliqué les services de la préfecture et le déclenchement du Cell broadcast sur les smartphones d'environ 300 000 personnes dans la Métropole.

Sur la récente carte des sites Seveso avec un code couleur mise en place par la Métropole, Lat Nitrogen, anciennement Borealis est classée en orange, ce qui signifie que l'entreprise fait actuellement l'objet d'un arrêté de mise en demeure de la préfecture.