Rouen. Une carte interactive pour donner en temps réel les risques sur les sites Seveso

C'est un pas vers plus de transparence sur la sécurité industrielle. Cinq ans après l'incendie de Lubrizol, la Métropole Rouen Normandie dévoile, lundi 23 septembre, une nouvelle carte interactive accessible à tous qui montre, en temps réel, les 23 sites Seveso de l'agglomération et leur conformité ou non avec les exigences de sécurité actuelles. "La carte affiche des points verts, rouges, jaunes ou orange, en fonction de la situation des uns et des autres", précise Charlotte Goujon, vice-présidente de la Métropole en charge des risques industriels. "Par exemple aujourd'hui (vendredi 20 septembre NDRL), Saipol a un point rouge parce qu'ils ont des arrêtés préfectoraux récents sur des manquements graves liés à la sécurité du site."

L'idée est venue des associations de victimes, créées après l'accident de Lubrizol. "C'est une manière de mettre la pression aux industriels", précise Christophe Holleville, secrétaire de l'Union des victimes de Lubrizol. "Ça permet de savoir si l'industriel qui est à côté de chez vous respecte la loi, vous met en sécurité."

Le code couleur doit être compris de la manière suivante :