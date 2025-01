Musique. Une figure emblématique des années 80 fait son grand retour !

Bonnie Tyler, star internationale et icône des années 80, revient en force avec un nouveau titre rock énergique qui promet de ravir les nostalgiques tout en séduisant une nouvelle génération d'auditeurs.

Bonnie Tyler, une carrière toujours en mouvement

Si le mythique Total Eclipse of the Heart a connu une résurrection inattendue lors de l'éclipse solaire totale du 8 avril 2024, cela faisait longtemps que la chanteuse écossaise n'était pas apparue sous les projecteurs. Mais à 73 ans, l'icône rock prouve qu'elle n'a rien perdu de sa fougue. Toujours active, elle enflamme les scènes du monde entier en interprétant ses plus grands succès comme It's a Heartache ou Holding Out for a Hero. Durant les mois à venir, Bonnie Tyler se produira dans toute l'Europe, avec des concerts prévus au Luxembourg, en Allemagne, et au Royaume-Uni. Un événement à ne pas manquer : son passage à l'O2 Arena de Londres le 5 juillet prochain, où elle partagera la scène avec Michael Bolton. Si aucune date n'est annoncée en France pour le moment, les fans peuvent espérer un changement avec la sortie potentielle d'un nouvel album, son premier depuis The Best Is Yet to Come en 2021.

"Yes I Can" : un avant-goût d'un nouveau projet

Bien qu'aucun album n'ait encore été officialisé, Bonnie Tyler laisse entrevoir ses ambitions musicales avec la sortie de son single inédit Yes I Can. Produit par David Mackay, à qui l'on doit ses deux premiers albums The World Starts Tonight (1977) et Natural Force (1978), ainsi que par Patrick Schmiderer. Entre riffs puissants et mélodie accrocheuse, Bonnie Tyler montre qu'elle est toujours au sommet de son art. Avec des paroles inspirantes comme "Yes I can / I was born a fighter / Hope is like a tiger / You just watch me go", la chanteuse revendique une énergie et une détermination intactes. Le clip, quant à lui, mise sur une touche nostalgique et introspective : Bonnie Tyler y revisite son passé à l'aide d'un sablier symbolique, partageant des photos d'archives et des souvenirs de ses triomphes passés.

La chanteuse a déjà confirmé l'arrivée d'un autre single pour les mois à venir. Affaire à suivre !