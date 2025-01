Trouville-sur-Mer. Pressions et menaces au marché : "Nous voulons faire un marché cohérent"

La gestion des marchés de Trouville-sur-Mer est un véritable sujet de discorde. Nouvel épisode lundi 6 janvier, après que la maire, Sylvie de Gaetano, ait pris la décision de suspendre les rendez-vous des mercredis, samedis et dimanches, jusqu'à nouvel ordre. La raison ? Des menaces et intimidations de la part de certains commerçants envers la placière, fraîchement recrutée. Celle-ci a expliqué sa version des faits, et démissionné dans la foulée.

La mairie a repris la main

L'origine du problème tient dans la gestion de ces marchés, que la municipalité reprend, mettant fin à une délégation de service public. "Nous voulons faire un marché cohérent par rapport aux attentes des Trouvillais, glisse Catherine Vatier, maire-adjointe. Nous sommes dans le pays d'Auge, avec plein de petits producteurs, de fabricants, que nous voulons faire venir." Mais pour attirer plus de monde, il faut parfois réduire la taille des étals de certains…

Le problème réside aussi autour de places de parking, et de l'emplacement de certains commerçants. Alors que tous ne sont pas présents durant l'hiver, la mairie souhaite rapprocher ceux qui sont présents, pour éviter les trous. "Par habitude, tous les commerçants avaient un emplacement fixe", relate l'élue.

Une réunion pour une solution

Mercredi 15 janvier, toutes les parties prenantes vont se réunir pour écouter la municipalité expliquer "ce qu'on veut faire du marché". Au préalable, Catherine Vatier assure qu'il y a eu "des tours de table, des réunions, pour exposer ce que nous voulions faire".

Jusqu'ici, il n'y aura donc pas de marché. "Nous savons pertinemment que les petits commerçants n'ont pas de revenus s'ils ne peuvent pas vendre leurs produits. Mais nous voulons faire un marché plus qualitatif, donc hors de question de dire que nous n'en voulons pas."