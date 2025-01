Caen. Spectacle de Fabien Olicard : découvrez que vous êtes, vous aussi, mentaliste !

Dresser le portrait d'un inconnu, analyser des arnaques et détecter les mensonges… C'est ce que propose le mentaliste aux 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux Fabien Olicard. Au-delà de ses vidéos sur YouTube, jeux de société, podcasts ou livres, vous pouvez aussi retrouver cet influenceur sur scène, là où il a fait ses débuts en 2011. Fabien Olicard est actuellement en tournée en Normandie avec "Archétypes", son quatrième one-man-show à succès, déjà récompensé par un Ticket de Platine. Le mentaliste posera ses valises sur la scène du Zénith de Caen jeudi 9 janvier à 20h avant d'entamer un voyage dans toute la France. L'objectif du spectacle ? Vous montrer que vous êtes, vous aussi, mentaliste !

Le mentalisme, qu'est-ce que c'est ?

Le mentalisme, c'est une branche de l'illusionnisme qui se concentre sur la psychologie des spectateurs. Fabien Olicard décrit sa pratique comme une manière de "s'intéresser à tout ce qu'on peut faire avec son esprit, et à comment fonctionne l'esprit de quelqu'un d'autre". Une pratique qui est donc à la portée de tous ! Encyclopédie vivante, véritable analyste, artiste charismatique ou embrouilleur professionnel, Fabien Olicard interroge alors dans son spectacle les différents types de mentalistes. Entre humour et pédagogie, le spectacle est idéal pour prendre une bonne résolution en ce début d'année : être curieux !

Illusions et mentalisme toute l'année

D'autres spectacles ponctueront ce début d'année 2025. Du 16 au 23 février, le magicien et mentaliste Nicolas Ribs, bien connu sur le petit écran - notamment demi-finaliste de l'émission "La France a un incroyable talent" - proposera son spectacle au Théâtre à l'Ouest. Le 13 mars, c'est Messmer qui passera par Caen, cette fois au Zénith, pour une soirée d'hypnose. Les illusions continueront en avril au Théâtre à l'Ouest avec le magicien et humoriste Clément Blouin, puis Romain Villoteau qui présentera des spectacles pour petits et grands, ou encore le trio Les hypnotiseurs.

Pratique. Le 9 janvier à 20h au Zénith de Caen. Réservez vos places sur les billetteries en ligne ou sur son site internet. Tarifs : entre 36 et 46€.