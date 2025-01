Mentalisme. Le quatrième one-man-show de Fabien Olicard arrive au Zénith de Rouen : bluffant !

Insatiable curieux, Fabien Olicard étudie les mécaniques du cerveau depuis toujours. C'est enfant qu'il se prend de passion pour l'illusionnisme. Mais s'il aborde les mystères du cerveau d'abord par le biais de la magie, il enrichit rapidement ses connaissances et ses compétences en étudiant simultanément psychologie et mentalisme. Sur scène depuis 2011 avec des one-man-shows plus surprenants les uns que les autres, Fabien Olicard se forge rapidement une réputation dans le mentalisme. Il présente ce mercredi 8 janvier 2025 à 20h au Zénith de Rouen son quatrième spectacle, baptisé Archétypes, en tournée depuis 2022 et plébiscité par les spectateurs.

Un spectacle sidérant

Les one-man-shows de Fabien Olicard sont toujours uniques, très interactifs, non dénués d'humour, très intenses et véritablement bluffants. Il y applique des méthodes qu'il maîtrise à la perfection pour nous démontrer les capacités de mémorisation exceptionnelles de notre cerveau, nous livre quelques clés, mais conserve quand même une part de mystère !

Pratique. Mercredi 8 janvier à 20h. Zénith de Rouen. 36 à 46€. zenith-de-rouen.com.