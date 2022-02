Ces filles vont envouter le Cargö

Deux soeurs, Emma et Mia, et leur copine Malin composent le groupe 'Le Corps Mince de Françoise”. Avec leurs beats aussi séduisants et acidulés qu'un bonbon arc-en-ciel, elles comptent bien vous faire bouger au Cargö le 14 novembre, à 21h. Déjà programmées aux côtés de Crystal Castles et de Sébastien Tellier, les filles portent un sourire coquin sous leurs franges. Places de 6 à 10€.

Dans un autre style, et toujours dans le cadre des Boréales, Lisa Ekdal sera sur la scène du Cargö le 15 novembre, à 19h. C’est de l’excellente musique folk. La chanteuse de jazz suédoise à la voix envoutante est certainement l’artiste nordique la plus primée et reconnue à travers le monde. Elle proposera son dernier album “Give me that slow knowing smile”.

Places: 17 à 21€. Le Cargö, 9, cours Caffarelli, à Caen.



