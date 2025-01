Mardi 4 février, le Rouen Métropole Basket affrontera Poitiers dans un duel intense qui promet une ambiance survoltée. Les supporters rouennais seront là pour porter leur équipe vers la victoire, et vous pourriez en faire partie !

Avec Tendance Ouest, tentez de gagner vos deux places pour vivre ce grand moment sportif en direct des tribunes. Pour participer, rien de plus simple : remplissez le formulaire ci-dessous et croisez les doigts pour remporter deux places ! Préparez-vous à une soirée riche en émotions, avec du suspense, de la compétition et une atmosphère inoubliable.

Le tirage au sort aura lieu lundi 3 février. Bonne chance à tous les amoureux de basket !