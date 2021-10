La déviation de Saint-Denis-sur-Sarthon (61) évoquée au Sénat

Cette commune est quotidiennement traversée en son centre par un incessant flot de poids lourds, ce qui cause des nuisances et de nombreux accidents. Les habitants de cette commune attendent une rocade depuis 60 ans, époque des premières études, et des premières promesses qui ne se sont jamais concrétisées.

Dans sa réponse, le ministre évoque la mise à 2x2 voies de la RN12 dans sa totalité. Mais à l'heure actuelle, il ne s'agirait que de sa portion à l'est d'Alençon, voire de sa portion dans le secteur de Dreux, qui pourrait être concédée à un opérateur autoroutier privé.

Le ministre a également évoqué le "Snit" (Schéma national des infrastructures de transport). C'est demain que ce "Snit" annoncera la création d'une commission chargée de hiérarchiser la priorité des très nombreuses demandes de réalisation d’infrastructures dont il est saisi.

(photo: lors du dernier comptage des poids lourds, organisé par la population).