Port-en-Bessin-Huppain. Le retour de pêche, un spectacle au lendemain de Noël à ne pas manquer

Alors que le soleil se couche, des chalutiers vont rentrer à Port-en-Bessin-Huppain, prêts à décharger leurs butins. Ce jeudi 26 décembre, à 16h30, l'office de tourisme de Bayeux Intercom propose un nouveau retour de pêche, et anime les quais de la ville.

Deux commentateurs présents

Le public est alors invité à se masser au niveau du quai Letourneur pour assister au ballet des bateaux. C'est évidemment gratuit, et sans réservation.

"Un moment de partage, de transmission et de découverte, qui, entre magie des fêtes et esprit de famille, incarne bien l'âme du territoire", explique d'ailleurs l'office de tourisme. "Cette observation intimiste et immersive est nourrie par les commentaires de Dominique Lamort, qualiticien pour Normandie Fraîcheur Mer, et de Sophie Coevoet, directrice du Centre culturel municipal."

Alors après avoir mangé la coquille Saint-Jacques à Noël, venez rendre hommage à ceux qui la pêchent.