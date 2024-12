Saint-Lô. Grâce à Facebook, il brise 50 ans de silence pour retrouver son père et déterre un mystère familial

David Banville recherche sa famille. Cet auteur de 51 ans vit à Bésier et est né de père non dénommé. Il essaye de retrouver sa famille, aussi bien du côté maternel que paternel, qui serait du côté du Pays Saint-Lois.

"Ma mère, Charline Banville, est née à Hébécrevon, mon grand-père Marcel Banville, à Placy-Montaigu. Ma mère s'est fait virer de chez ses parents à Saint-Lô alors qu'elle était enceinte à 18 ans", raconte David Banville. De ses neuf mois à ses 16 ans, il a cru qu'il venait de cette famille. Il n'a pu avoir un contact avec sa mère qu'une fois adolescent. "Elle m'a dit que je ne verrai jamais mon père, qu'elle ne veut pas me dire qui il est, que c'était une personne violente et alcoolique et elle m'a raccroché au nez", témoigne-t-il.

Les photos de famille permettront peut-être de faire avancer l'enquête… - FB David Banville

Une enquête relancée grâce aux réseaux sociaux

A 51 ans, il a relancé son enquête, en particulier sur Facebook, en faisant son arbre généalogique en ligne. "Ça m'a permis de retrouver des noms, que j'ai demandés en ami sur les réseaux sociaux et avec qui j'ai conversé. Ces gens-là, qui ne sont autres que mes oncles et tantes, ne savaient même pas que j'existais", ajoute le quinquagénaire.

David Banville croit en la force des réseaux sociaux, qui pourraient l'aider à retrouver sa famille. - FB David Banville

Du côté de sa mère, il progresse un petit peu et renoue avec cette famille inconnue, même si ses oncles et tantes ne lui donnent pas l'identité de son père.

Le mystère Marcel

Il découvre aussi une histoire familiale compliquée, avec notamment un grand-père imposant, Marcel, "un homme violent ", mort dans une rixe dans un bar en 1978, qui aurait un rôle important dans le renvoi de sa mère du domicile familial.

Ici, Marcel Banville, grand-père de David Banville. - FB David Banville

Depuis le départ de sa mère, il y a une omerta autour du père de David Banville. Lui a pourtant besoin de savoir qui est son père. "Ce serait une rencontre formidable s'il existait encore et qu'on se rencontrait, pour savoir son nom, son prénom, sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a connu ma mère, qu'est-ce qu'il s'est passé… Plein de choses. Toutes les questions qu'on se pose quand on n'a pas d'identité", décrypte David Banville. Il est convaincu qu'il finira par découvrir la vérité.