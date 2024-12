Calvados. Avant de se réunir, apprendre les gestes qui sauvent : "Il ne faut pas attendre l'accident !"

A l'approche des fêtes, mais pas que… Cyril Mangeant, lieutenant au Service d'incendie et de secours du Calvados, nous rappelle les gestes qui sauvent.

Pouvez-vous définir

les gestes qui sauvent ?

"Ce sont des gestes de premier secours, souvent simples et de bon sens. Mon conseil le plus cher, c'est de ne pas attendre l'accident, il faut se former dès le plus jeune âge. Tout le monde doit se sentir concerné !"

Que faire si un proche s'étouffe ?

"Quand une personne s'étouffe, elle n'arrive plus à parler ni à respirer, il faut alors tout de suite lui donner des claques dans le dos entre les omoplates. Et quoi qu'il arrive, il faut demander un avis médical ensuite."

Et dans le cas d'une plaie ?

"L'idée, c'est d'appuyer directement sur la plaie pour arrêter le saignement. Il faut éviter si possible d'être en contact avec le sang de la victime. Si elle ne peut pas s'en charger, protégez-vous les mains (gants jetables, sac plastique, linge…)."

Et si la personne est inconsciente ?

"Si la personne est inconsciente, mais qu'elle respire il faut la mettre en PLS (Position latérale de sécurité), puis se souvenir de trois mots : couvrir, surveiller et alerter les secours. Si la personne ne respire plus, il faut alors pratiquer un massage cardiaque à l'aide d'un défibrillateur."

Un dernier conseil ?

"Désormais, les services de secours peuvent vous rappeler pour obtenir un renseignement sur la victime. C'est avec le 0 800 112 112. Je conseille d'enregistrer le numéro dès maintenant, pour ne pas être surpris et penser à une arnaque."