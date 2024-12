Caen. Cognac, poire et ingrédient secret : découvrez le cocktail que j'ai préparé pour les fêtes !

Il est 16h, un peu tôt pour déguster un cocktail à base de cognac, l'ingrédient principal de la recette que je m'apprête à réaliser. Entre deux services de cappuccino et de cidre chaud aux épices, Nicolas Kermeur, gérant du restaurant BoumBap à Caen, m'accueille chaleureusement et me propose de passer derrière le bar. Je le regarde sortir quelques bouteilles et préparer son matériel : un verre à mélange, une cuillère longue et des glaçons. Rien de bien compliqué, mais des ustensiles indispensables pour réaliser notre recette de fêtes.

Equilibrer les saveurs

Le secret d'un bon cocktail, c'est l'équilibre. "Ni trop acide, ni trop amer, ni trop sucré", m'explique Nicolas Kermeur en sortant un sirop de chai maison (du sirop de sucre brun avec des épices) et une bouteille de liqueur de poire. "Même si tu n'aimes pas certaines saveurs, tu peux quand même apprécier un cocktail bien pensé." Il commence par me montrer les étapes, puis c'est à moi de jouer.

Dans le verre à mélange, je verse d'abord une cuillère et demie de sirop de chaï (comme le thé chaï) suivie de 2cl de liqueur de poire. Je suis attentive : c'est la base sucrée et parfumée qui donnera toute la rondeur au cocktail. Je prends mon temps pour bien mélanger avec la grande cuillère afin que le sucre fonde lentement. "Ça prend quelques instants, mais ça change tout." Ensuite, vient le moment d'ajouter l'alcool. Je mesure avec précision 4cl de cognac, l'élément central de la recette, et Nicolas Kermeur me glisse un petit conseil : "Pour arrondir les saveurs, j'ajoute une pointe de calvados, même pas un centilitre. On est en Normandie, après tout !" Je souris en versant l'ingrédient secret, fier clin d'œil local. C'est le moment de rafraîchir le tout. Je remplis le verre à mélange de glaçons et je m'applique à bien remuer pour "casser" l'alcool. Pour cette recette, pas de shaker, tout se fait à la cuillère. Enfin, je transvase mon mélange dans un petit verre soigneusement choisi par Nicolas Kermeur. Et pour la touche finale, il ajoute une rondelle de poire fraîche : simple et élégant. Place maintenant à la dégustation.

Cette boisson aux saveurs d'hiver a tout pour devenir un incontournable des réveillons. Et si vous préférez une version sans alcool : un mélange à base de chai, de sirop d'orange, de bitter et de whisky sans alcool qui promet, lui aussi, d'étonner les papilles. Et après les soirs de fêtes, arrive le "Dry January", soit un mois de janvier qui met au défi de ne pas boire d'alcool. Nicolas Kermeur a bien prévu de s'amuser avec des recettes de cocktails revisitées pour encourager ses clients dans leurs résolutions !