Quand on vole, on ne compte plus

Une fois que sa chambre à l'hôtel central est payée, il a 70 euros par semaine pour vivre. Le 29 octobre, son réfrigérateur est vide. Alors, vers 19 h, il tente de partir avec un caddie de 53 euros de victuailles du super U de Mondeville. Rattrapé par le vigile, il l'insulte et le menace de mort avec un couteau. En comparution immédiate dès le lendemain, il encourt la peine plancher d'un an requise pour vol en récidive.

Au Tribunal, la présidente l’interroge : "Vous savez combien de mentions vous avez ?" "j'sais pas, mais déjà pas mal" répond le prévenu. "Combien ?" poursuit-elle. "25" hasarde-t-il. "Non, on en est à 30 !" termine Pascale Heijmeijer, "vous êtes un de nos recordman" .

L’avocate du prévenu expose : "Cet homme souffre d’une personnalité gravement déséquilibrée, il a été hospitalisé au Bon-Sauveur pour des dépressions, et, il se sèvre du subutex qu’il a commencé à prendre en prison. Au dehors, il est déstabilisé par la gestion de son budget. Il a plus besoin de soins que d’enfermement" .

C’est pour plus d’un an que David JEANNE retourne immédiatement en prison, car d’anciens sursis sont tombés à l’audience. Là, il sera totalement pris en charge. D’ailleurs, il venait d’affirmer : "Vous m’enfermez à vie, et je serai tranquille, dans un sens, c’est pas plus mal" .











