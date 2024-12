[Photo]. Un sapin en parpaings ? La magie de Noël vue par les pros du BTP normand

Noël approche, et à l'Ecole des travaux publics de Normandie, on ne fait pas les choses à moitié. Cette année, les apprentis en CAP Constructeur de routes et Aménagements urbains ont décidé de créer un sapin de Noël bien à leur image : solide, pratique, et… atypique ! Armés de parpaings, de peinture verte, de boules et même de guirlandes, ils ont monté un sapin qui pourrait presque rivaliser avec les plus grands arbres de Noël.

L'école qui forme les pros de demain

L'Ecole des travaux publics de Normandie, située à Saint-Paterne (à coté d'Alençon), forme des apprentis aux métiers des Travaux publics. Elle propose des formations en alternance pour les jeunes qui veulent se lancer dans cette branche essentielle à notre quotidien. Mais l'école ne se contente pas de former des pros, elle propose aussi des formations continues pour les salariés et demandeurs d'emploi. Bref, c'est l'école qui façonne les talents du bâtiment et des infrastructures de demain !

Dans le monde des Travaux publics, il y a de l'humour. - ETPN

Si vous passiez à Saint-Paterne, vous pourriez bien tomber sur un sapin pas comme les autres. Bravo à tous les apprentis et à leur formateur pour cette réalisation bétonnée qui a mis un peu de magie de Noël dans le monde des Travaux publics.