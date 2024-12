Justice. Mélanie Boulanger, l'ancienne maire de Canteleu, définitivement relaxée

C'est la fin de son feuilleton judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris a décidé de renoncer à l'appel formulé par le parquet à l'encontre de l'ancienne maire de Canteleu, Mélanie Boulanger, a appris son avocat, Arnaud de Saint-Remy, lundi 9 décembre dans la matinée. Le premier jugement du 4 juillet 2024, qui décidait de la relaxe de l'élue dans son procès pour complicité de trafic de drogue, est donc définitif.

Dans ce procès, le parquet avait à l'époque requis un an de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et une amende de 10 000 euros, contre Mélanie Boulanger. "Elle a accueilli la décision avec une grande joie mais elle a aussi une certaine amertume après 38 mois d'attente et de souffrances indicibles. Elle n'aurait jamais dû être placée en garde à vue, jamais faire l'objet d'une instruction, jamais faire l'objet d'un renvoi", indique Me Arnaud de Saint-Remy.