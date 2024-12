Jeu. Gagnez 2 entrées pour le Parc Astérix et préparez-vous à vivre un Noël gaulois inoubliable au Parc Astérix !

Le Parc Asterix sort les cadeaux et les guirlandes lumineuses !

Du 21 décembre au 5 janvier préparez-vous à vivre un Noël gaulois inoubliable au Parc Astérix avec des attractions et des animations complètement givrées ! ❄️🎢

Initiez-vous au plaisir de la glisse à « Tous en Piste » avec ses patinoires et pistes de luges ou dévalez la pente de la Glissade d’Obélix, une toute nouvelle aventure enneigée ! Retrouvez les mystères des jardins merveilleux du Père Noël lors d’une balade illuminée et admirez le défilé des personnages, accompagné de chars décorés aux couleurs festives de Noël. 🎄



Enfin, pour clôturer votre journée, assistez au spectacle final de son, lumière et pyrotechnie : « L’île aux vœux ». Pour un noël gaulois unique, prolongez l’expérience en séjournant dans l’un des trois hôtels du Parc Astérix.



Plus d’informations sur www.parcasterix.fr

Gagnez 2 entrées

Profitez de cette période de noël pour passer une journée incroyable au Parc Astérix. Gagnez 2 entrées en remplissant le formulaire ci-dessous. Le tirage au sort aura lieu vendredi 13 décembre 2024.