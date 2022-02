Hervé Novelli en visite à caen soutient les apprentis

En déplacement à Caen, Hervé Novelli, secrétaire d'État en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme, des services et de la consommation, a assisté à l'inauguration des nouveaux locaux du Centre de formation des apprentis Jean Hochet, dans le quartier du Chemin Vert. L'occasion pour ce membre du gouvernement de rappeler son soutien aux liens entre la formation et les entreprises. Il était accompagné du préfet de la région Basse-Normandie Christian Leyrit, du président de Basse-Normandie Laurent Beauvais, ainsi que jean-Léonce Dupont, sénateur et vice-président du Conseil Général du Calvados. Ce dernier en a profité pour évoquer la réforme des collectivités territoriales. Et notamment, la close de compétence générale. Une largesse, accordée aux conseils généraux, qui en l'occurrence a permis au CFA de toucher 800 000 € pour ses travaux de la part du département. "Dans la réforme des collectivités territoriales, ce genre d’investissement ne sera plus possible" , a assuré Jean-Léonce Dupont, profitant de la présence d'un membre du gouvernement dans l'assemblée.



Entreprise à responsabilité limitée

De son côté, Hervé Novelli, a annoncé une nouveauté que mettra en place le gouvernement d’ici quelques mois : l’entreprise à responsabilité limitée. Un dispositif qui permettra aux entrepreneurs de ne pas rembourser leurs dettes sur leurs biens personnels. "Il s’agit d’éviter la ruine de petits patrons qui déposent le bilan et qui ensuite ne s’en sortent plus financièrement" , a expliqué Hervé Noveli.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire