Près de Bolbec. Un incendie détruit un chalet et une maison, un homme brûlé et transporté à l'hôpital

Un feu s'est déclenché dans un chalet en bois accolé à une maison, vendredi 29 novembre vers 5h, chemin du Val Cerisier à Gruchet-le-Valasse. Des hydrocarbures se trouvaient à l'intérieur. Les flammes se sont rapidement propagées à la maison.

Le propriétaire des lieux a tenté d'éteindre les flammes avant l'arrivée des pompiers. Il a été brûlé aux bras et aux cuisses. La victime a été transportée à l'hôpital de Lillebonne pour un bilan. Son épouse et ses deux enfants de 13 et 15 ans ne sont pas blessés. Ils ont pu quitter les lieux à temps. Les pompiers ont réussi à limiter la propagation du feu dans l'habitation. Pour autant, la famille va devoir se reloger.