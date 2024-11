Manche. Lutte contre les violences faites aux femmes : un service dédié dans les hôpitaux

A l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes lundi 25 novembre, arrêtons-nous sur l'unité médico-judiciaire de l'hôpital Mémorial de Saint-Lô. Elle a été créée en 2011, et est composée de médecins et psychologues. Ce service répond aux réquisitions de la justice dans le cadre d'affaires de violences physiques ou psychologiques. Les violences intrafamiliales et conjugales ont augmenté de 9% dans la Manche entre 2022 et 2023.

Ce service réalise aussi des consultations, et joue un rôle crucial dans le parcours des victimes de violences, pour se reconstruire, et offre un accompagnement sécurisé pour les femmes qui, par exemple, hésitent à entreprendre des démarches judiciaires dont le dépôt de plainte. Jean-Emmanuel Remoué est le médecin-chef du service.

Jean-Emmaneul Remoué Impossible de lire le son.

Ces consultations de l'unité médico-judiciaire pour les adultes, mais aussi les enfants, ont été élargies aux centres hospitaliers de Cherbourg, Avranches et plus récemment au CHU de Caen.