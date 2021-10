Les haltérophiles caennais n’ont pas manqué leur rentrée

Les Caennais ont pris le meilleur sur les équipes de Lorient et Evron. Le succès caennais a notamment été permis par la performance de José Coisnard qui a réalisé 93 kg à l’arraché et 108 kg à l’épaulé-jeté dans la catégorie moins de 69 kg junior.

Romain Leclerc a terminé à 100 et 125 en senior moins de 85 kg tandis que Rodolphe Billet enregistrait 80 et 96 en moins de 62 kg senior. De son côté, Kabia Abubakarr a conclu la compétition avec 125 kg à l'arraché et 155 kg à l'épaulé-jeté en moins de 94 kg senior.