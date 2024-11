SM Caen. "Plus aucun maillot ne sera donné" promet Alexandre Mendy, agacé par la revente d'un de ses maillots

C'est un geste qui semble anodin, mais qui peut faire briller les yeux des amoureux de football. Pourtant, certains en profitent pour se faire de l'argent dessus. A la fin des rencontres, il est de plus en plus rare de voir les joueurs venir donner leurs maillots aux supporters. Pour cause, ces derniers semblent agacés de les voir se retrouver sur des plateformes de revente.

Alexandre Mendy promet de ne plus donner de maillot aux supporters.

Un maillot d'Alexandre Mendy mis en vente pour 299€

Ce fut encore le cas le 14 novembre dernier, lorsqu'un maillot de la saison 2023-2024 "porté en match par Alexandre Mendy" a été mis à prix à 299 euros sur un site de revente. Conséquence ? "Plus aucun maillot ne sera donné", assure Alexandre Mendy sur son compte Instagram. Il précise que "les maillots, nous les payons. On les offre, vous les vendez". Une annonce qui risque de décevoir ceux qui auraient aimé avoir un maillot du meilleur buteur de l'histoire du SM Caen.

Une promesse qui ne devrait pas plaire aux supporters. - Capture d'écran