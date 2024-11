[Photos] Calvados. Opération Territoires Propres : plus de 300 véhicules hors d'usage découverts

Sur toute la zone grand ouest du pays, des opérations Territoires Propres ont été menées. Les gendarmes du Calvados ont relevé de nombreuses infractions début novembre, en procédant à 19 opérations de contrôle.

90 infractions constatées

Ce sont au total 331 véhicules hors d'usage qui ont été découverts par les forces de l'ordre. Ces derniers ont constaté 90 infractions, dont 77 délits et 13 contraventions. Quinze procès-verbaux ont été rédigés, et cinq renseignements judiciaires sont désormais ouverts.

Des dizaines de carcasses de voitures retrouvées dans le Calvados. - Gendarmerie du Calvados

Cette opération était pilotée "par le Groupe d'investigations sur les atteintes à l'environnement, en coordination avec le Commandement pour l'environnement et la santé, et en partenariat avec l'Office français de la biodiversité, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et la Direction départementale de la protection des populations", renseignent les gendarmes.

"Ces résultats témoignent de notre détermination à préserver nos territoires et à renforcer la sécurité environnementale de notre département", réagissent les gendarmes. - Gendarmerie du Calvados

Ces contrôles ont été menés dans des territoires ruraux. - Gendarmerie du Calvados