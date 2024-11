Près de Rouen. Jeune femme tuée dans un accident : ce que l'on sait

L'accident a eu lieu vers 7h20, dimanche 17 novembre, au niveau de Saint-Etienne du Rouvray. Une Peugeot 207 a percuté un arbre avec à son bord trois personnes, selon la police, et non quatre comme nous vous l'annoncions dimanche 17 novembre. Dans le choc, une des passagères âgée de 18 ans a perdu la vie. D'après les forces de l'ordre, la victime se trouvait probablement sur les genoux d'un autre passager et sans ceinture de sécurité au moment de l'accident, le véhicule n'ayant que deux places disponibles à l'avant.

Le conducteur connu des services de police

Le conducteur, un jeune homme de 17 ans, sans permis et déjà connu des services de police pour refus d'obtempérer et défaut de permis, a eu le fémur fracturé. Ce dernier aurait perdu le contrôle du véhicule. Il a fait l'objet d'un test d'alcoolémie dont on ignore le résultat pour l'heure. L'autre passager, un jeune homme de 18 ans, a été blessé aux cervicales.