[Photos]. A Colombelles, un bâtiment accueille les start-up qui prennent leur envol

C'est un type de pépinière d'entreprises qui manquait à la communauté urbaine Caen la Mer, déjà détentrice de cinq autres. Jeudi 14 novembre, les élus ont inauguré Innova'Up, des bureaux de 470m2, situés au sein du campus Effiscience à Colombelles. "Celle-ci convient aux innovateurs qui sortent d'un incubateur, mais qui veulent toujours, pendant environ deux ans, bénéficier d'un environnement partagé et conserver un accompagnement", explique Dominique Goutte, vice-président de Caen la Mer, en charge notamment de son développement économique. Nicolas Joyau, son président, résume : "C'est la période post-incubation, entre la naissance et la vie d'adulte. Le but est d'avoir une adolescence sereine."

La communauté urbaine propose d'accueillir une douzaine de start-up ici, avec un loyer peu onéreux, puisqu'un bureau coûte 300€ HT la première année. A l'échelle du territoire, une centaine de jeunes entreprises sont soutenues, jusqu'à l'indépendance. "Elles font bouger les choses", conclut Dominique Goutte.

La start-up Innova'Up, sur le campus Effiscience, vue de l'extérieur.

Innova'Up possède des espaces partagés, comme ce coin restauration.

Un bureau, où les locataires peuvent passer leurs appels téléphoniques.