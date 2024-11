Cany-Barville. Un poids lourd percute le mur d'une maison : le chauffeur est mort

Vendredi 15 novembre peu après 3h du matin, un poids lourd de 44 tonnes a percuté le mur d'une maison route de Veulettes (D10) à Cany-Barville. Le chauffeur du camion, un homme de 55 ans, est mort. Dans la maison se trouvait un couple de cinquantenaires. L'homme et la femme n'ont pas été blessés.

La maison s'est en partie effondrée à hauteur du rez-de-chaussée. Un périmètre de sécurité de 15 mètres a été installé. Six personnes ont été évacuées et relogées par la municipalité le temps de réaliser des expertises sur la structure de la maison. Les routes D925 et D10 ont été coupées à la circulation. Le poids lourd doit être évacué dans la matinée.