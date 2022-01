Grâce à eux, combien de vies sauvées !

On allait désormais concevoir une organisation à l'échelle nationale.

S’ajoutant à la Société Humaine de Boulogne, était alors portée sur les fonts baptismaux la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés ; et c’est de la fusion des deux que naît, en 1967, la SNSM, Société Nationale de Sauvetage en Mer.

Ainsi s’écrit une magnifique histoire de dévouement et d’héroïsme, hélas entrecoupée de drames.

La prise en compte des plans historique, technique et affectif confère à ce très bel album illustré de format 25 x 33 toutes les qualités d’un émouvant ouvrage de référence.



La grande histoire

du sauvetage en mer

Auteur : Michel Giard

Genre : album

Édition : Le Télégramme, 29 €





