Manche. Une baleine morte retrouvée échouée au large de Réville

Une baleine échouée, morte, a été retrouvée au large de Réville, dans la Manche, dimanche 10 novembre dans la matinée, a indiqué la préfecture.

"Elle mesurerait de 7 à 10 mètres de long et pèserait entre 10 et 12 tonnes", précisent les services de l'Etat dans un communiqué. L'animal a dû être rapidement évacué pour des raisons environnementales, notamment à cause des émanations de gaz liées à sa décomposition à proximité directe de la côte et d'activités économiques.

"Après un balisage de la carcasse par un hélicoptère de la Marine nationale, une embarcation des douanes, assistée du SDIS, a été mobilisée pour procéder au déséchouage de la baleine." Le cétacé a pu être ramené à terre en fin de journée, au niveau de la cale de Jonville.

Une autopsie à venir

La préfecture ajoute que l'animal "doit être transporté vers un site spécialisé afin de procéder à son autopsie". Les analyses devraient permettre d'en apprendre davantage sur les causes de sa mort.

De nombreux services ont été mobilisés pour l'opération d'évacuation de la carcasse : des services de l'Etat mais aussi les pompiers, la gendarmerie, l'Office français de la biodiversité, la mairie de Réville ou encore l'observatoire Pelagis, qui suit les populations de mammifères marins.