SNCF. Trafic perturbé entre Paris-Cherbourg, trains suspendus toute la journée entre Evreux et Saint-Lazare

Un obstacle sur la voie entre Bueil et Évreux a entraîné l'interruption complète du trafic ferroviaire sur la ligne Paris-Cherbourg ce vendredi 8 novembre, affectant directement les liaisons entre Paris, Caen et Cherbourg. La SNCF annonce que le trafic restera suspendu jusqu'à la fin de la journée entre Paris et Evreux dans les deux sens de circulation, une situation qui complique les déplacements pour de nombreux usagers, à la veille d'un week-end prolongé. Entre Evreux, Caen et Cherbourg, la circulation est perturbé. Pour plus d'informations sur l'état de circulation de votre train, rendez-vous sur le site ter.sncf.com ou sur le compte X SNCF Nomad Train.

Mesures pour les voyageurs

SNCF recommande aux voyageurs de reporter leur trajet et a mis en place des conditions d'échange et de remboursement assouplies. Les billets peuvent être échangés ou remboursés sans frais supplémentaires. Cela peut être fait dès maintenant, avant l'horaire initial de départ du train. Pour les détails et effectuer une demande, les passagers peuvent consulter le site de SNCF Normandie.