Granville. Un couple gagne 15 040€ au casino

Le week-end a particulièrement souri à un couple d'habitués du casino de Granville. Samedi 2 novembre, ils ont remporté un jackpot de 15 040€ sur une machine à sous. Une somme importante, qui "tombe régulièrement" selon la direction du casino. Elle a été donnée à trois ou quatre joueurs déjà sur les dix derniers jours. Deux jackpots encore plus conséquents attendent leurs gagnants : l'un de 59 000€ et l'autre de 61 000€, qui n'ont pas encore été gagnés. Il faut être prudent avec les jeux d'argent. Ils peuvent provoquer une addiction et des pertes d'argent.