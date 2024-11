Jeu. Gagnez 2 places pour le spectacle "Les Comédies Musicales" le jeudi 21 novembre au Zénith de Rouen

Les Comédies Musicales : La Tournée Officielle de Retour en 2024 !



Date à noter : Jeudi 21 novembre 2024 · 20h00

Lieu : Zénith de Rouen

Après deux tournées triomphales en 2022 et 2023, Les Comédies Musicales reviennent en force pour une nouvelle série de dates événementielles en 2024 ! Ce spectacle captivant, lancé pour la première fois en janvier 2022, rassemble sur scène les plus grandes étoiles des comédies musicales. Préparez-vous à revivre les plus grands succès des spectacles français et internationaux !

Des performances époustouflantes et 100 % live

Accompagnés de leurs musiciens, les artistes offriront un show vibrant de plus de deux heures. En solo, duo, trio ou collégiale, ils interpréteront plus de 50 titres cultes des comédies musicales. Avec une énergie contagieuse, ce spectacle promet d’enflammer le public et de raviver des souvenirs musicaux inoubliables.

Que vous soyez passionné de musique ou simple amateur de spectacles, cette soirée vous promet des frissons et une immersion totale dans l’univers des comédies musicales.

Gagnez vos places et préparez-vous à une soirée exceptionnelle !

Vous pourriez faire parti des 5 gagnants et remporter 2 places pour ce spectacle musicales. Pour se faire, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Remplissez correctement chaque ligne, car nous vous contacterons avec ces informations. Le tirage au sort des gagnants aura lieu le mercredi 13 novembre à 17h00.