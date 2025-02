Jeu. Gagnez deux places pour assister au spectacle The Australian Pink Floyd Show au Zénith de Caen

The Australian Pink Floyd Show au Zénith de Caen – 11 mars 2025

Le Zénith de Caen accueille l'un des spectacles les plus impressionnants et authentiques en hommage à Pink Floyd : The Australian Pink Floyd Show. Rendez-vous le 11 mars 2025 à 20h00 pour une expérience musicale et visuelle à couper le souffle.

Avec plus de cinq millions de billets vendus à travers 35 pays, TAPFS s'est imposé comme la référence mondiale des groupes hommage à Pink Floyd. Considéré comme le « Gold Standard » par le Times, le groupe recrée avec une précision inégalée l'univers sonore et visuel du mythique groupe britannique. Si authentique que David Gilmour lui-même a fait appel à eux pour jouer lors de son 50ᵉ anniversaire !

Depuis ses débuts en 1988 en Australie, The Australian Pink Floyd Show n'a cessé de perfectionner son art, proposant un spectacle toujours plus immersif. Effets visuels spectaculaires, jeux de lumières hypnotiques et une fidélité musicale exceptionnelle font de chaque concert un voyage intemporel au cœur de l'œuvre de Pink Floyd.

Si vous êtes un passionné de Pink Floyd, ce concert est l'occasion rêvee de redécouvrir en live les titres légendaires qui ont marqué l'histoire du rock.

Informations pratiques :

📅 Date : 11 mars 2025

⏰ Heure : 20h00

📍 Lieu : Zénith de Caen





Gagnez deux places avec Tendance Ouest

Nous vous proposons de jouer en remplissant le formulaire. Le tirage au sort aura lieu le 4 mars 2025. Vous serez contactés par l'équipe de Tendance Ouest si vous êtes tirés au sort, alors faites attention à bien inscrire vos coordonnées :

Bonne chance !