Les 50 ans de Vatican II

1962-2012 le second concile oecuménique du Vatican fête les 50 années de son ouverture. Daniel Moulinet, Théologien, nous explique les défis relevés par l'Eglise en cette occasion. « Regard sur Vatican II » par Monseigneur Hippolyte SIMON, archevêque de Clermont * Sur le site du diocèse de Clermont, Mgr Hippolyte SIMON propose une introduction aux grands textes du Concile en 9 vidéos pédagogiques. Le média Internet étant « universel », il se trouve donc en affinité étroite avec la catholicité de l'Eglise. Mais ceci ne peut se faire qu’à une condition : ne pas rester seul(e) devant son écran, mais recréer une communauté vivante et bien réelle. L'idée consiste donc à briser la solitude d'Internet, en invitant les diocésains à constituer des petits groupes : vous pouvez inviter vos amis ou vos voisins à échanger sur le Concile à partir de ces vidéos réalisées comme des amorces ou des outils d'introduction. Les 9 vidéos : 1. Pourquoi s'intéresser aujourd'hui au concile de Vatican II ? 2. Méthode, ressources et outils. 3. Qu'est-ce qu'un concile oecuménique ? 4. La Constitution dogmatique sur l'Eglise, Lumen gentium (3 parties). 5. La constitution dogmatique sur la Révélation divine, Dei Verbum (3 parties). 6. La constitution sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum concilium (2 parties). 7. La constitution pastorale sur l'Eglise dans le monde de ce temps, Gaudium et spes (2 parties). 8. La Déclaration sur la liberté religieuse, Dignitatis humanae (2 parties). 9. Les autres textes de Vatican II, et quelques thèmes incontournables. Ces vidéos sont à voir sur : http://clermont.catholique.fr/decouvrir-le-diocese/services-diocesains/communication-et-information/web-tv/vatican-ii/regard-sur-vatican-ii-videos.html