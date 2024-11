Jeu. Gagnez votre escapade bien-être inoubliable !

Envie de lâcher prise et de vous offrir un moment de détente à deux ? Tendance Ouest vous propose de gagner un séjour de trois jours dans un cadre enchanteur, où tout est pensé pour votre bien-être. Imaginez une échappée détente pour deux, avec accès à un espace bien-être.

Choisissez parmi 800 lieux uniques : hôtels trois ou quatre étoiles, maisons d'hôtes raffinées ou même manoirs prestigieux. C'est le cadeau idéal pour une parenthèse relaxante et ressourçante !

En plus d'un cadre exceptionnel, offrez-vous des soins bien-être, massages, et autres moments de détente qui raviveront votre corps et votre esprit. Optez pour un séjour à la campagne, au bord de la mer, ou pour une expérience insolite en yourte ou en roulotte. Peu importe le lieu, tout est réuni pour vous déconnecter du quotidien et savourer des instants mémorables en duo.

Envoyez TENDANCE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 8 novembre à 9h sur Tendance Ouest.