Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 2 novembre

Bélier

Ambiance calme et détendue dans votre cercle familial. Vous avez besoin de discuter avec vos proches.

Taureau

La chance passera tout près de vous, les nouvelles rencontres aujourd'hui s'annoncent extrêmement positives.

Gémeaux

C'est une belle journée pour s'activer dans une ambiance complice et solidaire.

Cancer

Votre énergie cérébrale est au beau fixe, c'est votre optimisme qui sera votre meilleure source d'énergie.

Lion

Il y a toujours un manque de compréhension avec vos amis. Mais aujourd'hui, cela vous agace prodigieusement.

Vierge

Vous filerez le parfait amour en sortant des limites du quotidien.

Balance

Attention aux problèmes de dos. Votre mauvais sommeil ou des crispations corporelles pourraient être à l'origine de ces maux.

Scorpion

Les échanges vont bon train et s'avèrent constructifs, vous plaiderez votre cause avec talent… et succès !

Sagittaire

Ne ruminez pas sur ce qui pose problème. Voyez ce qui va, et agissez sur ce qui en a besoin.

Capricorne

Vos amis, peu nombreux, vous donneront tant satisfaction que vous vous féliciterez de les privilégier.

Verseau

C'est une belle journée pour inviter quelques bons amis autour d'un repas convivial.

Poissons

Vous allez devoir remettre vos envies de solitude à un autre jour. Ne résistez pas à cet élan de convivialité…