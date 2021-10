Idées loisirs pour le week-end du 13 et 14 octobre

Samedi 13 octobre

Le Mozart group se produit ce soir au théâtre Roger Ferdinand de Saint Lô. 4 musiciens professionnels qui jouent le répertoire classique de manière humoristique. C'est à 20h30 .





Les groupes Soul Chickens et Gaelle Buswel seront à Cérences en live ce soir à la Salle des fêtes à 20:00 .



Le Peuple de l'Herbe sera en concert Salle de Verdun à l'Aigle dès 20:30 avec sur place également les groupe Bow Low et MmMm.





La Médiathèque d'Argentan organise une grande vente de Romans, CD, Revues pour Enfants et ADULTES. RDV à la salle d'exposition de 10h à 18h.





SOIREE TAVERNE MEDIEVALE aujourd'hui. Grand repas médiéval annuel au cercle d'émeraude. Ozegan le ménestrel vous enivrera de contes et légendes avec ses instruments traditionnels. Si vous venez costumés, les tarifs seront moins chers ! Ca commence à 20h.





Organisée dans le cadre de la semaine du goût qui débute lundi, la manifestation autour du bien-être "Les Pieds dans le plat" aura lieu cet après-midi à Equeurdreville. Des animations mettant en scène la nutrition sont proposées de 13h30 à 18h dans toute la ville.



Les Mouf Mouf sont en concert ce soir à Saint-Lô pour fêter la sortie de leur nouvel album. Retrouvez l'interview de Hérôme, le chanteur des Mouf Mouf, nous parler de ce qui nous attend au Normandy sur tendanceouest.com







Concert à St Hilaire sur Risles de Chamanes Cosmicos. Ils jouent de la Fusion Latina, du Funk Cosmique, du rock débridé et les perle du repertoire de leur argentine natale. Début à 21h à l'asso la Classe.



Soirée reggae au Cargo avec Steel Pulse et Meta Dia à 20:30.

Dimanche 14 octobre

à la LOCO à Mezidon Canon concert avec Lucky Peterson + Alex Massmedia à 17:30 C'est du blues.

Tout le week-end

Le festival de conte « les racont'arts » a débuté hier dans l'Orne. Durant une semaine, 17 spectacles gratuits sont proposés à travers tout le département pour donner vie aux livres et à ces histoires surprenantes que sont les contes. Conteurs et comédiens se succéderont sur scène et dans les bibliothèques du département, pour un voyage dans l'univers de la parole et du récit qui s'adresse aux adultes et aux plus jeunes.



Les equiday's se déroulent en ce moment dans la région. Le cheval à l'honneur avec notamment les portes ouvertes de nombreux haras de Basse Normandie. Plus d'infos sur www.equidays.com



La piscine Chantereyne à Cherbourg accueillera ce week-end le meeting Arena. Le spectacle sera au rendez-vous avec une médaillée olympique parmi les compétiteurs. Mylène Lazare, médaille de bronze lors des derniers jeux Olympiques de Londres. La jeune femme signera des autographes mais sera aussi ce samedi sur les séries du 200 m. Entrée gratuite.



Tendance Ouest est partenaire de Ferme en Fête qui tout ce week-end au Parc Expo d'Alençon. Vivez l’expérience de la vie à la ferme. Cette année, Ferme en Fête apporte son lot de nouveautés et met à l’honneur la gastronomie ornaise.

Au programme, Jardiner plus vert, la basse cour, le manège, L’incontournable ferme des enfants,Les plus belles vaches d’ici et d’ailleurs et Festival « Gastronomie, du terroir et circuits courts ».





Participez à partir de ce soir au 9e festival des baladins. Des spectacles dans tous les sens et pour tous les genres à Douvres la délivrande. Ca dure toute une semaine.





Depuis 9h ce matin jusqu'à demain 9h, des dessinateurs de BD se lancent un défi à Saint Lô pour les 24hour comics day. Non stop ils vont devoir créer une BD de A à Z en 24 planches. Des animations sont aussi prévues pour le grand public qui pourra venir les voir travailler et les soutenir. RDV aux atelierts art plume à Saint Lô.





La fête de la science se poursuit ce week-end dans la région. Ne manquez pas notamment le village des sciences érigés ces 2 jours à Caen. Petits et grands pourront y découvrir le travail de chercheurs professionnels de tous genres et se livrer à des expériences amusantes .C'est gratuit.