Caen. Danse, théâtre, cirque ou marionnettes : plongez dans l'univers du spectacle vivant !

Opéra, musique, théâtre ou danse : les théâtres caennais ont à cœur d'imaginer une programmation toujours plus variée ! Pour Patrick Foll, directeur du théâtre de Caen, l'enjeu est de donner au public une chance "de se promener librement sur une large sélection de ce qu'est le spectacle vivant en Europe". Il note le spectacle de danse "Requiem(s)", proposé du mercredi 18 au dimanche 22 décembre et promet un "grand moment chorégraphique".

Cirque et marionnettes

Les structures proposent également du cirque, notamment "Fratello" à la Renaissance lundi 2 novembre. Mais aussi "Tipping Point" entre dimanche 24 et samedi 30 novembre au théâtre de Caen, ou encore "Loops" au Sablier jeudi 12 décembre. Il s'agit là de spectacles qui mêlent acrobaties et poésie. On note aussi les différentes techniques de marionnettes représentées au Sablier à Ifs. Prochainement, on retrouve "O.M.N.I.S", mercredi 27 et jeudi 28 novembre ou bien "Tamanegi" mardi 3 décembre. Les théâtres normands proposent des spectacles adaptés à tout âge. Mardi 3 et mercredi 4 décembre, la Comédie de Caen accueille 4,7% de liberté, une pièce de théâtre mettant en scène Blanquette, 15 ans, en quête de liberté. Dimanche 8 décembre, l'enfance est également valorisée, cette fois avec le conte musical Pierre et le Loup, à la Renaissance. Du côté du théâtre de Caen, Patrick Foll souligne le spectacle de fin d'année "Les Fâcheux", une pièce musicale de Molière et Lully, à voir en famille dimanche 29, lundi 30 et mardi 31 décembre. Selon lui, c'est l'occasion de "partager un moment de théâtre au moment des fêtes".

Au plus proche des artistes

Plusieurs dispositifs sont mis en place par les structures, notamment les Répétitions ouvertes du mercredi au théâtre de Caen. Patrick Foll affirme son objectif "d'ouvrir le théâtre au maximum". Le public peut ainsi "se glisser dans le théâtre un peu comme une petite souris lors d'un processus de travail". Avec le même objectif, on note les Visites de chantiers du Sablier, ou les rencontres de la Comédie de Caen. La prochaine en date ? Un midi avec l'autrice et musicienne Lola Lafon, mardi 26 novembre, autour de son spectacle Un état de nos vies.