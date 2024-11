Bonne table à Rouen. Big Beef, pour les amateurs de bonnes viandes

Le restaurant s'adresse d'abord aux épicuriens et en particulier à ceux qui aiment la viande et les grillades. Tout est dans le nom déjà, Big Beef, et dans le logo, une tête de vache. L'esprit est bien évidemment conservé lorsque l'on pousse la porte de l'établissement. Un intérieur sobre et chic dans lequel les produits sont mis en valeur. Au milieu de la salle trône effectivement une cave de maturation de la viande de bœuf, à quelques pas d'une cave pour chambrer le vin rouge. Le ton est donné. A la carte, quelques entrées, salades ou mezzés. Et puis les burgers, viandes et grillades qui sont mises en avant. Je choisis, en bon gourmand, les grillades mixtes, pour goûter à tout, avec une sauce au poivre.

Des grillades à la pierre volcanique

Le plat copieux est servi sur une belle planche en bois avec une portion de frites maison. Sur la planche, une boulette de viande hachée de bœuf, des ailes de poulet, un morceau de poulet mariné, une côtelette d'agneau... Un bel éventail de ce que propose le restaurant. La cuisson est impeccable, la viande incontestablement tendre et de qualité. La grillade est faite ici avec des grills à pierre volcanique. Le goût brut du produit est au rendez-vous.

Filet de bœuf caramélisé et saumon Yasaï

"On avait très envie d'ouvrir un restaurant à Rouen", explique le gérant, Okan Palandoken, qui a ouvert le premier Big beef à Evreux il y a deux ans. "La spécialité, c'est la viande de bœuf et de la cuisine entièrement faite maison", précise-t-il en mettant en avant son filet de bœuf caramélisé ou son saumon Yasaï, inspiré de la recette japonaise. La salle, spacieuse peut accueillir jusqu'à 140 couverts. Déjà repu, je fais l'impasse sur la belle et classique carte de desserts maison, entre baklava, riz au lait ou tiramisu spéculoos. Il faudra revenir. L'addition pour ma copieuse assiette de grillades : 22 euros. Adresse à recommander.

Pratique. 2 Avenue des Canadiens à Grand-Quevilly. Tel : 02 35 58 08 08