Orne. Une centaine de figurants recherchés pour le tournage d'un film en novembre

Un casting est en cours pour un tournage dans l'Orne. Certaines scènes d'un long métrage de fiction vont être tournées en novembre au nord du département à la limite du pays d'Auge. Dans ce cadre, la production recherche urgemment une centaine de figurants.

Les conditions

Pour postuler, il faut avoir entre 18 et 60 ans. La barbe et la moustache sont les bienvenues mais pas obligatoires pour les hommes, les cheveux doivent être de couleur naturelle et longs au minimum jusqu'aux épaules pour les femmes.

Le tournage doit durer entre 1 et 3 jours entre le 25 et le 30 novembre pour les hommes, seulement le samedi 30 pour les femmes. Il ne faut pas avoir d'impératifs tôt le matin. Des essayages de costume de 2h sont à prévoir entre le 13 et le 20 novembre.

Comment candidater ?

Si vous êtes intéressé, vous devez envoyer votre candidature à filmcasting2024@gmail.com, accompagnée impérativement des informations suivantes :

Des photos récentes : un portrait, un cadrage en pied et un selfie du jour avec cheveux lâchés, sans filtre et avec une lumière naturelle.

Nom et Prénom

Age

Taille

Mensurations (tailles de vêtements haut et bas en chiffres, pointure et tour de poitrine avec bonnet)

Ville de résidence et code postal

Coordonnées (téléphone et mail)

Véhiculé ou non ?

Vos disponibilités sur les dates citées en novembre 2024 ?

Avez-vous des tatouages sur des parties visibles de votre corps ? Si oui, où sont-ils situés ?

Avez-vous un piercing sur le visage ou autres parties visibles de votre corps ? Si oui, où sont-ils situés et peuvent-ils être retirés ?

Avez-vous un appareil dentaire ?

Seules les personnes retenues seront contactées. Les figurants seront payés 105€ bruts pour 8h de travail, avec une prime de 25€ pour l'essayage des costumes.