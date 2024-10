Gastronomie. Les Parisiens sont fans de notre terroir : la "meilleure épicerie de Paris" ne vend que des produits normands !

Le Petit Bouillon Pharamond à Paris, c'est une institution.

Fondé en 1832 par la famille Pharamond, originaire de Normandie, il est devenu une institution incontournable des Halles de Paris. A l'époque, la famille s'était installée dans la capitale pour faire découvrir aux Parisiens les fameuses "tripes à la mode de Caen" – un plat bien de chez nous !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Petit Bouillon Pharamond (@lepetitbouillonpharamond)

L'histoire ne s'arrête pas là. En 1898, le restaurant subit une métamorphose à l'occasion de l'Exposition universelle, et devient le "Pavillon de la Normandie". Le décor, mélange unique de boiseries et de miroirs peints, témoigne encore de cette époque grandiose. François Mitterrand et Jacques Chirac auraient même été des habitués…

Au menu, que du bon ! Des spécialités normandes à profusion : tripes, camembert rôti au miel, foie gras au calvados, et bien sûr, le fameux trou normand. En 2019, le restaurant devient le Petit Bouillon Pharamond, tout en gardant son charme d'antan. On y mange comme des rois pour une addition légère, avec une ambiance toujours aussi conviviale. Un vrai régal pour les Parisiens qui ont la Normandie dans l'assiette !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Petit Bouillon Pharamond (@lepetitbouillonpharamond)

L'Epicerie normande : un coin de Normandie au cœur de Paris

Mais ce n'est pas tout ! Juste à côté du restaurant, le Petit Bouillon Pharamond a ouvert une épicerie… et tenez-vous bien, elle ne propose que des produits normands ! Oui, vous avez bien lu. Même à Paris, les gourmets rêvent de notre terroir.

Dans cette charmante boutique à la devanture rouge, de 90m², on retrouve tout ce qui fait la fierté de la Normandie. Décorée comme un commerce d'antan, l'épicerie met à l'honneur des produits locaux, artisanaux et d'une qualité incomparable. Ici, on remplit son panier d'œufs de la micro-ferme GonneGirls, de bières artisanales du Perche, ou encore de la délicieuse Teurgoule de la Ferme des Mondeaux à Cambremer. Et pour les plus gourmands, des tripes au Calvados et du bortsch de la baie du Mont Saint-Michel viennent compléter le festin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Petit Bouillon Pharamond (@lepetitbouillonpharamond)

Un petit bout de Normandie dans la capitale

Avec cette épicerie, c'est un peu comme si les Parisiens pouvaient, l'espace d'un instant, s'évader de leur grisaille métro, boulot, dodo pour rêver du bocage et des côtes normandes… Entre les confiseries de LadyNat à Bayeux, le calvados L'Arrangé du P'tit Clos Normand, et les pommes de Normandie fraîchement arrivées, on se croirait presque chez nous !

Comme quoi, on ne l'invente pas : les Parisiens sont vraiment fans de la Normandie !