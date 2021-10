Paris (AFP). 27e Dîner en blanc de Paris : 10.000 participants au Palais-Royal

Plus de 13.000 "dîneurs en blanc" dont pour la première fois un groupe dissident, ont investi sans autorisations et sans incidents les jardins du domaine national du Palais Royal et une partie des Jardins des Tuileries, face à la Pyramide du Louvre, à l'occasion du 27e "Dîner en blanc" de Paris, un "flash mob" chic et gentiment snob. Tous vêtus de blancs, venus avec tables, chaises et victuailles, les participants tous cooptés entre eux se sont installés en quelques minutes autour du bassin et des contre-allées du Palais Royal, au milieu des colonnes de Buren, et au pied du ministère de la Culture et du Conseil d'Etat, surprenant les promeneurs qui profitaient de la soirée dans ce très chic jardin à deux pas de l'Opéra. Un groupe dissident de 3.000 à 4.000 personnes a organisé, au même moment et selon les même codes, un autre dîner en blanc au pied du Carrousel des Tuileries. L'an dernier, des dîneurs avaient été rappelés à l'ordre et écartés par les organisateurs historiques "pour un comportement jugé inadapté" alors que le dîner se déroulait sur six ponts historiques de Paris, selon Aymeric Pasquier, fils du créateur du "Dîner en blanc". Les responsables du groupe dissident n'étaient pas joignables sur place, jeudi soir. Cette dissension n'a entraîné aucun incident, les deux groupes appliquant les mêmes règles et la même organisation quasi militaire, garant de l'exceptionnelle tolérance des autorités pour cet événement bon chic bon genre, alors que les apéritifs Facebook, plus libertaires et moins formatés, ont été interdits. Au terme d'un jeu de pistes avec des points de rendez-vous parfois éloignés pour nourrir le suspense, les participants des deux groupes n'ont appris les lieux des "Dîners en blanc" qu'au dernier moment. En quelques minutes, de longues tablées ont été installées, décorées parfois de chandeliers, d'argenterie et de bouquets de fleurs. Selon la tradition, les milliers de participants ont donné le coup d'envoi des agapes en faisant tournoyer leurs serviettes blanches, tandis que des dîneurs musiciens animaient les travées. Vers 23h00, des milliers de lampions ont été allumés, juste avant les premiers départs. L'an dernier, 12.000 dîneurs avaient investi six ponts historiques de Paris. La place des Vosges, le parvis de Notre-Dame, les trottoirs des Champs-Elysées et même la place de la Concorde ont servi de cadre au "Dîner en blanc" dont la première édition remonte à 1988, dans le bois de Boulogne. Les "dîneurs en blanc", réunis "autour de l'élégance et l'art de vivre", s'engagent à laisser les sites absolument intacts, "comme si rien ne s'était passé". Sous peine de se retrouver sur une liste noire, chaque convive doit ainsi remporter ses déchets. Désormais, le succès est international : des dîners en blanc sont organisés dans 20 pays et 50 villes dont New York, Bombay ou Copenhague, et ont réuni en 2014 quelque 150.000 convives.

