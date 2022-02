SIA 2013 : Perico Legasse ambassadeur de la Manche

Le produit "qu'il défend" parmi tant d'autres, c'est "L'agneau des Prés-Salés du Mont Saint Michel". Produit qu'il considère "fleuron parmi les fleurons de l'élevage français". Il écrit même que "né d'une rencontre entre la mer et la terre, issu d'une ancienne tradition locale si spécifique aux paysages de la Manche tributaire d'un environnement lié aux mouvements de la marée et à la préservation d'une flore exceptionnele, le mouton de Prés-Salés est une des composantes identitaires de l'agriculture paysanne normande [...] Il est le symbole de d'une communion étroite entre l'homme et la nature"

Pour poursuivre sa plaidoirie, le critique s'est arrêté quelques instants à notre micro. Ecoutez