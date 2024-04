Près de Rouen. Un feu de voitures se propage à un immeuble : 20 personnes évacuées

Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus, jeudi 25 avril vers 1h45, rue Jean-Jacques Rousseau à Oissel, pour un feu de voitures. Sous un porche, quatre véhicules étaient la proie des flammes. L'incendie s'est propagé à la façade d'un immeuble. Les flammes ont atteint le deuxième étage de cette bâtisse, qui en compte trois. Le feu a été maîtrisé à l'aide de deux lances à incendie.

Au total, 20 personnes, dont 2 enfants, ont été évacuées. Elles ont été regroupées et prises en charge à la médiathèque située à 220 mètres du sinistre. Parmi elles, deux femmes octogénaires ont été légèrement intoxiquées par les fumées et transportées vers le centre hospitalier d'Elbeuf, et deux personnes vont devoir être relogées par leur famille.

