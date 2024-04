Manche. Les pompiers mobilisés pour sept feux dans des habitations

Les pompiers de la Manche ont connu une activité soutenue entre la soirée du mercredi 24 avril et le matin du jeudi 25. Ils se sont déplacés pour sept feux de cheminée ou d'habitation dans tout le département. Le premier feu de cheminée a eu lieu mercredi 24 avril vers 21h à Montaigu-la-Brisette dans le Cotentin, sans gravité. Le conduit a été nettoyé et inspecté. Au même moment, un autre feu partait à Fontenay-sur-Mer, près de Montebourg. Ces interventions ont mobilisé respectivement sept et six pompiers. Un troisième feu de cheminée s'est produit à Port-Bail-sur-Mer vers 22h. Il a été qualifié de violent par les dix secours qui l'ont éteint avec une lance. Un dernier début d'incendie a eu lieu à Rémilly-sur-Lozon, jeudi 25 avril au matin vers 8h45.

Des feux d'habitation

Trois feux d'habitation ont aussi mobilisé les pompiers. Le premier est parti à Isigny-le-Buat juste avant 21h, au niveau d'une toiture. Il a été éteint avec une lance. 25 pompiers sont venus. 24 soldats du feu ont été engagés à Domjean à 23h15 pour éteindre avec trois lances la toiture en chaume d'une maison vide, entièrement embrasée. L'échelle aérienne est intervenue. Le dernier feu de maison s'est produit à Saint-Rémy-des-Landes, sur la commune de La Haye, jeudi 25 avril au matin vers 8h. Une lance et onze pompiers ont été nécessaires pour s'occuper du sinistre.