Tour de France 2025. Vire Normandie sera ville étape

La Grande Boucle sera bien de passage en Normandie et particulièrement dans le Calvados. A Caen, si personne ne veut lâcher le moindre mot sur l'organisation d'un contre-la-montre, à Vire Normandie on en fait déjà la publicité. Le parcours du Tour de France 2025 sera dévoilé officiellement mardi 29 octobre, mais la commune a réalisé un affichage publicitaire avec la mention "On vous dit tout". Cependant, on remarque un "R" en arrière-plan qui transforme la phrase en "On vous dit Tour".

Vire Normandie donne rendez-vous à ses habitants, aussi mardi 29 octobre, dans la salle du Vaudeville de Vire. Un rendez-vous qui viendra sûrement annoncer le dispositif mis en place le jour du passage du Tour de France 2025.