Un soutien de poids pour le classement des plages du Débarquement

La déclaration s'est faite en marge de la signature d'un protocole visant à renforcer les liens économiques, culturels et historiques entre la Basse Normandie et sa province canadienne.

"Ce protocole reconnaît les sacrifices et les contributions de nombreux anciens combattants du Manitoba sur les plages de la Normandie et dans la campagne plus large pour la libération de l’Europe. C’est sur cette fondation de patrimoine historique commun que nous bâtissons un engagement continu à l’égard de la liberté et des droits de la personne, et je soutiens pleinement les efforts de la Basse-Normandie en vue de faire ajouter les plages du débarquement de la Normandie à la liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO" a affirmé Greg Selinger.

Le Manitoba est une province canadienne d'un million d'habitants qui a pour capitale Winnipeg.