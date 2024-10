Caen. Jean-Claude Gandur exposera ses œuvres à la mairie en 2025

Chaque été, l'Hôtel de Ville de Caen accueille une exposition temporaire rencontrant un franc succès… Les œuvres de Robert Doisneau, la vie de Joséphine Baker en ce moment… En 2025, c'est le milliardaire suisse Jean-Claude Gandur qui viendra prêter une partie de sa collection, forte de 4 000 objets et tableaux. De juin à septembre, ce sera ainsi une forme "de prélude" pour se présenter aux Caennais, avant qu'il ne construise son propre musée, sur un terrain de cinq hectares tout près du Mémorial.

Celui-ci devrait voir le jour en 2030. Jean-Claude Gandur était à Caen, vendredi 18 octobre, pour formaliser sa décision de s'installer dans une ville où il se sent "comme à la maison". Si ses critères sont objectifs, il avoue que "le cœur a parlé". Marché gagnant pour la Ville, qui disposera d'un nouveau lieu de culture, sans le financer. "Je ne veux plus du mot musée, prévient Jean-Claude Gandur. Ce sera un lieu d'art et de culture, une maison commune… Ce ne sera pas un lieu d'exposition d'objets, ils doivent être un support pour aller plus loin." Le Normand d'adoption imagine son bâtiment comme le parvis d'une église au Moyen-Age, là où les "gens se rencontraient". Pour cela, il écume les musées du monde, prend ce qu'il y a de bon, note ce qu'il y a de moins bien, et continue de bâtir son projet, où s'exposeront des collections différentes tous les un ou deux ans, afin de "tenir le public en haleine".

• A lire aussi. Art. Le Suisse Jean-Claude Gandur choisit Caen pour créer son musée