Caen. Masque, palmes et bouteille : j'ai réussi mon baptême de plongée sous-marine

Mon rendez-vous pour apprendre la plongée sous-marine est fixé à 21h15 à la piscine Couvre-Chef de Caen. Petite touche de nostalgie en passant par les vestiaires, cela fait longtemps depuis ma dernière visite dans une piscine municipale…

Le grand plongeon

Je suis accueillie au bord du bassin par Thierry Demota, président de l'association Groupement plongeurs sauveteurs de Caen (GPS), et Alain Godeau, trésorier et moniteur pour la soirée. Tous les deux sont des encadrants passionnés. Alain, déjà en combinaison, me rassure : "C'est un baptême, je vais vous accompagner tout au long. Il suffit de vous laisser guider." L'appréhension se transforme vite en impatience. Même si c'est dans une simple piscine, je suis ravie d'apprendre à respirer avec une bouteille d'air comprimé, "et non d'oxygène", comme le précise Thierry. Le moment du grand plongeon arrive. Palmes et masque sont en place. On me donne une petite astuce : cracher dans le masque pour éviter que buée s'installe. Dans l'eau, les étapes s'enchaînent. D'abord, apprendre à respirer avec le détendeur, l'appareil relié à la bouteille. "Mordez l'embout, respirez calmement", m'explique Alain. Je trouve cela étonnamment instinctif. Ensuite, je mets la bouteille sur le dos, son poids est heureusement allégé par l'eau, et nous descendons. Alain me montre les signes de communication sous l'eau : le symbole "OK" avec les mains, les gestes pour monter ou descendre, et celui pour signaler un problème. Une fois les étapes validées, nous faisons notre première longueur. Se concentrer sur la respiration, les palmes et la direction demande un peu d'effort. En atteignant trois mètres de profondeur, je ressens une pression sur mes oreilles, et je fais signe que tout n'est pas parfait. Alain me fait remonter doucement. Lors de la seconde tentative, la sensation d'apesanteur est incroyable. J'imagine qu'en mer, avec les paysages à explorer, ce doit être encore plus magique.

Surtout, "on ne plonge jamais seul, même les plus expérimentés plongent toujours en binôme", rappelle Alain. Les plongeurs de l'association sont assez chevronnés pour explorer les épaves de la Seconde Guerre mondiale au large de Cherbourg. Ce sont également eux qui ont mené des opérations de nettoyage écologique en remontant les déchets du port de Caen à la surface. Le club propose deux séances d'entraînement gratuites, permettant aux débutants de découvrir la convivialité du groupe et de se familiariser avec la discipline. "Le but, c'est de se faire plaisir", rappellent Thierry et Alain.