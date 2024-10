Inquiétudes des pêcheurs granvillais. Le ministre de la Mer, Fabrice Loher, "n'exclut pas une visite" dans les prochaines semaines

Le ministre de la Mer, Fabrice Loher, était en visite à Fécamp, vendredi 18 octobre. Il a annoncé les zones propices à l'installation de parc éolien en mer. Il a aussi été interrogé par Tendance Ouest sur les craintes des pêcheurs normands et bretons, notamment après la manifestation du jeudi 17 octobre dans l'archipel jersiais des Minquiers, et sur la demande d'installation d'un service vétérinaire à Granville.

"Sur le sujet [du Sivep], je regarderai cela à mon retour. L'intérêt de ces visites, c'est de pouvoir être en prise avec les réalités de terrain. Je regarderai cela avec mon administration pour voir comment on peut y répondre dans les prochains jours. Je n'exclus pas, dans les prochaines semaines, de moi-même me déplacer du côté de Granville pour être aux côtés de nos pêcheurs et de regarder ces questions de près", a-t-il répondu.

"L'affaire de fond, c'est la perspective de rendre payante des licences d'accès sur les zones de pêche. La position du gouvernement français est de dire que c'est une position qui est inacceptable et, dans tous les cas, une décision unilatérale qui serait celle des autorités jersiaises. On a fait passer le message aux autorités britanniques. Il faut que la concertation continue au sein des commissions qui existent déjà pour qu'on travaille ensemble sur ces bases. Ce qui compte, c'est le dialogue. Et je ne doute pas qu'on trouve les solutions", a aussi assuré juste avant le ministre.